Стало известно, в каком случае Минаю присудят техническое поражение

В четверг, 6 мая, на киевском НСК «Олимпийский» должен состояться поединок 25-го тура УПЛ «Минай» — «Шахтер». Стартовый свисток встречи должен был прозвучать в 19:00.

«Минай» прибыл на матч за 25 до стартового свистка и закрылся в раздевалке. Через некоторое время туда был допущен делегат матча, который объявил, что, если до 19:25 команда не построится в подтрибунном помещении, ей будет присуждено техническое поражение согласно регламенту.

Об этом решении был также уведомлен ФК «Шахтер». «Минай» попросил еще 10 минут, чтобы «поговорить».