Стало известно, в каком случае Минаю присудят техническое поражение

У команды есть время до 19:25, чтобы выйти на построение

  • 06.05.2021 19:11
  • 3668 просмотров
  • 3 комментария
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Стало известно, в каком случае Минаю присудят техническое поражение
© ФК Минай

В четверг, 6 мая, на киевском НСК «Олимпийский» должен состояться поединок 25-го тура УПЛ «Минай» — «Шахтер». Стартовый свисток встречи должен был прозвучать в 19:00.

«Минай» прибыл на матч за 25 до стартового свистка и закрылся в раздевалке. Через некоторое время туда был допущен делегат матча, который объявил, что, если до 19:25 команда не построится в подтрибунном помещении, ей будет присуждено техническое поражение согласно регламенту.

Об этом решении был также уведомлен ФК «Шахтер». «Минай» попросил еще 10 минут, чтобы «поговорить».

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Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 06.05.2021 19:30
    -1
    контрабасу стоп, - і посипалось.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 06.05.2021 19:24
    +3
    Минтай! Выходи подлый трус!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.05.2021 19:19
    +4
    А як вийдуть, то зарахують технічну перемогу, чи примусять грати?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.05.2021 19:19
    +4
    А як вийдуть, то зарахують технічну перемогу, чи примусять грати?
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 06.05.2021 19:24
    +3
    Минтай! Выходи подлый трус!
    Ссылка
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