Игроки Миная закрылись в раздевалке и не хотят выходить на матч

По информации Футбол 1, игроки «Миная» все же прибыли на матч УПЛ против «Шахтера», однако футболисты не хотят выходить на игру.

Сообщается, что игроки закрылись в раздевалке НСК Олимпийский и не хотят выходить.

Дирекция матча и руководство «Шахтера» пытаются прояснить ситуацию, однако пока никакой информации о причинах такого поведения нет.

Ранее сообщалось о ситуации с букмекерскими котировками, однако в СМИ сообщается о долгах по зарплате.