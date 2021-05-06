Игроки Миная закрылись в раздевалке и не хотят выходить на матч

По информации Футбол 1, игроки «Миная» все же прибыли на матч УПЛ против «Шахтера», однако футболисты не хотят выходить на игру.
Сообщается, что игроки закрылись в раздевалке НСК Олимпийский и не хотят выходить.
Дирекция матча и руководство «Шахтера» пытаются прояснить ситуацию, однако пока никакой информации о причинах такого поведения нет.
Ранее сообщалось о ситуации с букмекерскими котировками, однако в СМИ сообщается о долгах по зарплате.
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Источник — Sport.ua
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