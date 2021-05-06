Игроки Миная закрылись в раздевалке и не хотят выходить на матч

Что происходит?

  • 06.05.2021 19:04
  • 6433 просмотра
  • 5 комментариев
Главные новости
Минай – Шахтер – 0:1. LIVE

- Футбол

58
7410
Ингулец - Львов - 1:0. LIVE

- Футбол

2
1788
Рух - Олимпик - 3:0. LIVE

- Футбол

11
3329
Игроки Миная закрылись в раздевалке и не хотят выходить на матч
© facebook.com/minaj

По информации Футбол 1, игроки «Миная» все же прибыли на матч УПЛ против «Шахтера», однако футболисты не хотят выходить на игру.

Сообщается, что игроки закрылись в раздевалке НСК Олимпийский и не хотят выходить.

Дирекция матча и руководство «Шахтера» пытаются прояснить ситуацию, однако пока никакой информации о причинах такого поведения нет.

Ранее сообщалось о ситуации с букмекерскими котировками, однако в СМИ сообщается о долгах по зарплате.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(23 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    lenares85
    online
      lenares85, 06.05.2021 20:18
    0
    Это их тайсон заразил ахахаха.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 06.05.2021 20:09
    0
    Scofield Lincoln, 06.05.2021 19:10
    Это BLM, в поддержку Тайсона!
    а вони теж закрились, щоб поплакати?
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 06.05.2021 19:23
    +5
    Требуют венгерское гражданство ?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 06.05.2021 19:11
    0
    Свежая инфа https://www.youtube.com/watch?v=GkpCjcEYAxk
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 06.05.2021 19:10
    +5
    Это BLM, в поддержку Тайсона!
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 06.05.2021 19:23
    +5
    Требуют венгерское гражданство ?
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 06.05.2021 19:10
    +5
    Это BLM, в поддержку Тайсона!
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 06.05.2021 20:18
    0
    Это их тайсон заразил ахахаха.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 06.05.2021 20:09
    0
    Scofield Lincoln, 06.05.2021 19:10
    Это BLM, в поддержку Тайсона!
    а вони теж закрились, щоб поплакати?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 06.05.2021 19:11
    0
    Свежая инфа https://www.youtube.com/watch?v=GkpCjcEYAxk
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности