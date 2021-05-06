Серхио РАМОС: «Реал всегда поднимался после поражений»

35-летний защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос подвел итоги вылета «сливочных» из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. «Реал» уступил лондонскому «Челси» по сумме двух матчей (1:1, 0:2).

«Мы разочарованы, да. Но мы еще не закончили.

История построена на победах, но «Реал» Мадрид всегда поднимался после поражений. Победа в Ла Лиге по-прежнему возможна, и мы за нее поборемся», — написал Рамос.