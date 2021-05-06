ФОТО ДНЯ. Теннисный мячик прилетел Стаховскому прямиком в лоб

35-летний украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал свое поражение на турнире в Праге.
Во втором круге соревнований Стаховский в трех сетах проиграл индусу Сумиту Нагалу — 6:4, 1:6, 4:6.
«Итог сегодняшнего матча», — прокомментировал Стаховский фото, где теннисный мячик попадает ему прямиком в лоб.
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