Тренер Динамо U-19: «Будем делать все, чтобы Ванат стал лучшим бомбардиром»

Главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал бомбардирские успехи форварда Владислава Ваната, который много забивает как в юношеской команде, так и молодежной.

- Вы сегодня поставили в стартовый состав Ваната, чтобы он устанавливал новые голевые рекорды, или потому что он сильнее?

- У Ваната было 36 голов, сегодня он забил два – и стало 38. Пока что он лучший бомбардир чемпионатов U19.

- Возможно ли, что в последнем туре Ваната задействуют и за вашу команду, и за U21?

- Сегодня за час до игры нам позвонили и сказали, что будет так – Ванат в этом туре сыграл и за U21, и за U19. Этот игрок стал лучшим бомбардиром в чемпионате U21. Когда играл за U19, тоже шел на первом месте. Ванат – тот футболист, который сам проявляет желание и жаждет забивать голы. Мы только за это двумя руками и будем способствовать, чтобы он был лучшим бомбардиром, - сказал Костюк.

Ранее Ванат обновил рекорд молодежного чемпионата, забив 25 голов. Игрок дважды был в заявке основной команды на матчи УПЛ, но на поле не выходил.