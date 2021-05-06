6 мая в 22:00 в ответном поединке 1/2 финала Лиги Европы «Рома» принимает «Манчестер Юнайтед» (первая игра – 2:6).
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» и сервисе MEGOGO.
Видеотрансляция матча Лиги Европы «Рома» – «Манчестер Юнайтед».
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Источник — Sport.ua
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