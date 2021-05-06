ПОВОРОЗНЮК: «Боженька меня оставил, потому что я еще не все сделал»

У президента «Ингульца» есть своя теория, почему он выжил при взрыве гранаты в своем кабинете

  • 06.05.2021 15:38
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  • 1 комментарий
ПОВОРОЗНЮК: «Боженька меня оставил, потому что я еще не все сделал»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о своем состоянии после инцидента с гранатой, которая взорвалась в кабинете, где он находился.

«Есть Боженька на свете. Чем больше ты делаешь добрых дел, тем больше он будет тебя оберегать. На сегодняшний день, считаю, я сделал очень много добра для людей. Поэтому Боженька меня и оставил, потому что я еще не все сделал.

Прежде всего люди ждут от меня стадиона, люди ждут здесь, в Петрово, киевское «Динамо» и «Шахтер». Но больше всего люди ждут, чтобы сюда приехал «Реал» Мадрид. И я уверен, что он здесь будет», — заявил Поворознюк.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    Krivbass1979
    online
      Krivbass1979, 06.05.2021 15:48
    0
    клоун сельский.бандит самый настоящий.Реал 100000 не приедет.лучше расскажи как воровал и отжмиал земли.урод.
    Ссылка
    Krivbass1979
    online
      Krivbass1979, 06.05.2021 15:48
    0
    клоун сельский.бандит самый настоящий.Реал 100000 не приедет.лучше расскажи как воровал и отжмиал земли.урод.
    Ссылка
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