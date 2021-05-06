ПОВОРОЗНЮК: «Боженька меня оставил, потому что я еще не все сделал»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о своем состоянии после инцидента с гранатой, которая взорвалась в кабинете, где он находился.

«Есть Боженька на свете. Чем больше ты делаешь добрых дел, тем больше он будет тебя оберегать. На сегодняшний день, считаю, я сделал очень много добра для людей. Поэтому Боженька меня и оставил, потому что я еще не все сделал.

Прежде всего люди ждут от меня стадиона, люди ждут здесь, в Петрово, киевское «Динамо» и «Шахтер». Но больше всего люди ждут, чтобы сюда приехал «Реал» Мадрид. И я уверен, что он здесь будет», — заявил Поворознюк.