ПОВОРОЗНЮК: «Боженька меня оставил, потому что я еще не все сделал»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о своем состоянии после инцидента с гранатой, которая взорвалась в кабинете, где он находился.
«Есть Боженька на свете. Чем больше ты делаешь добрых дел, тем больше он будет тебя оберегать. На сегодняшний день, считаю, я сделал очень много добра для людей. Поэтому Боженька меня и оставил, потому что я еще не все сделал.
Прежде всего люди ждут от меня стадиона, люди ждут здесь, в Петрово, киевское «Динамо» и «Шахтер». Но больше всего люди ждут, чтобы сюда приехал «Реал» Мадрид. И я уверен, что он здесь будет», — заявил Поворознюк.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.