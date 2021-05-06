Остап МАРКЕВИЧ: «Даже из Мариуполя можно получить вызов в сборную Украины»

Наставник доволен тем, что Артем Бондаренко попал в список Шевченко

  • 06.05.2021 14:46
  • 976 просмотров
  • 9 комментариев
Остап МАРКЕВИЧ: «Даже из Мариуполя можно получить вызов в сборную Украины»
© fcmariupol.com

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал появление в расширенном списке сборной Украины полузащитника Артема Бондаренко.

«Я чувствую, что Артема вызвали заслуженно. То, как этот парень работает и живет, как ведет себя в быту, то это заслуживает внимания».

«Заслуживает вызова в сборную. Поздравили всей командой. Поставил его в пример нашим молодым ребятам, что все возможно».

«Даже из «Мариуполя» можно попасть в национальную сборную», - сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне УПЛ Бондаренко провел 20 матчей и забил 7 голов.

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Источник — ПроФутбол

(3 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 15:43
    +1
    Можно после Мариуполя Остапу выбирать или 95 квартал или Дизель шоу.
    Молодец сразу видны задатки
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 06.05.2021 15:30
    0
    С таким отношением нашей сборной к клубам нашего чемпионата, наш чемпионат скатится еще в большее дно. Так как игроки не будут видеть смысла сидеть в клубах, условных Заря, Десна, Ворскла и тд. Они будут уезжать сразу в другие чемпионаты, где их сразу же в первый день подписания контракта вызовут в сборную, примеров много и крайний пример Михайличенко. Был в Заре - не было вызовов, как только стал игроком Андерлехта - сразу вызовы пошли. В итоге, мы получим реально лигу из 2х команд и все остальные. И это реально похоже на ослабление всех остальных... Нужно уже прописать в правилах УПЛ, что в ЕК и в целом выше 2го места никого не будет, кроме двух наших грандов.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.05.2021 15:22
    +2
    Vitaliy Korets, 06.05.2021 14:52
    А з Десни і Зорі не можна)
    Не дай бог конкурентам помогать, тут и из Динамо скрипя зубами приходится вызывать, потому что без будет полный провал. Пока не обосрались с Казахстаном никто не собирался вызывать Буяльского.
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    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 06.05.2021 15:09
    +4
    Что отец человек-гавно, что сын... Один, при ЗП в 700 тыс. в месяц жалуется, что футбол не развивается в регионах. Другой, тренирует фармклуб, а лукавит и гордится якобы своими воспитанниками....
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    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 06.05.2021 15:08
    +1
    ihor5235, 06.05.2021 14:58
    Он забыл добавить,что если ты игрок Шахтера!
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    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 06.05.2021 15:05
    +3
    Наверное и правда, чтобы попасть в сборную, нужно платить. Это грустно. Смешно с этого комментария, хоть бы постыдился. Откуда у Мариуполя деньги? Да и кого вызвали, арендованных ШД? Может Ракицкий мало предлагал? Ему нужно утроить гонорар для УАФ, тогда будет играть и пох, что он в России.
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    ihor5235
    online
      ihor5235, 06.05.2021 14:58
    +6
    Он забыл добавить,что если ты игрок Шахтера!
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    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 06.05.2021 14:56
    +5
    Шева вообще не палится. Вызывает игроков из команды стоящей на вылет. При этом, типа, делает акцент на игроков из Европы.
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    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 06.05.2021 14:52
    +4
    А з Десни і Зорі не можна)
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    ihor5235
    online
      ihor5235, 06.05.2021 14:58
    +6
    Он забыл добавить,что если ты игрок Шахтера!
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 06.05.2021 14:56
    +5
    Шева вообще не палится. Вызывает игроков из команды стоящей на вылет. При этом, типа, делает акцент на игроков из Европы.
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 06.05.2021 15:09
    +4
    Что отец человек-гавно, что сын... Один, при ЗП в 700 тыс. в месяц жалуется, что футбол не развивается в регионах. Другой, тренирует фармклуб, а лукавит и гордится якобы своими воспитанниками....
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 06.05.2021 14:52
    +4
    А з Десни і Зорі не можна)
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 06.05.2021 15:05
    +3
    Наверное и правда, чтобы попасть в сборную, нужно платить. Это грустно. Смешно с этого комментария, хоть бы постыдился. Откуда у Мариуполя деньги? Да и кого вызвали, арендованных ШД? Может Ракицкий мало предлагал? Ему нужно утроить гонорар для УАФ, тогда будет играть и пох, что он в России.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.05.2021 15:22
    +2
    Vitaliy Korets, 06.05.2021 14:52
    А з Десни і Зорі не можна)
    Не дай бог конкурентам помогать, тут и из Динамо скрипя зубами приходится вызывать, потому что без будет полный провал. Пока не обосрались с Казахстаном никто не собирался вызывать Буяльского.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 15:43
    +1
    Можно после Мариуполя Остапу выбирать или 95 квартал или Дизель шоу.
    Молодец сразу видны задатки
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 06.05.2021 15:08
    +1
    ihor5235, 06.05.2021 14:58
    Он забыл добавить,что если ты игрок Шахтера!
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 06.05.2021 15:30
    0
    С таким отношением нашей сборной к клубам нашего чемпионата, наш чемпионат скатится еще в большее дно. Так как игроки не будут видеть смысла сидеть в клубах, условных Заря, Десна, Ворскла и тд. Они будут уезжать сразу в другие чемпионаты, где их сразу же в первый день подписания контракта вызовут в сборную, примеров много и крайний пример Михайличенко. Был в Заре - не было вызовов, как только стал игроком Андерлехта - сразу вызовы пошли. В итоге, мы получим реально лигу из 2х команд и все остальные. И это реально похоже на ослабление всех остальных... Нужно уже прописать в правилах УПЛ, что в ЕК и в целом выше 2го места никого не будет, кроме двух наших грандов.
    Ссылка
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