Остап МАРКЕВИЧ: «Даже из Мариуполя можно получить вызов в сборную Украины»

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал появление в расширенном списке сборной Украины полузащитника Артема Бондаренко.
«Я чувствую, что Артема вызвали заслуженно. То, как этот парень работает и живет, как ведет себя в быту, то это заслуживает внимания».
«Заслуживает вызова в сборную. Поздравили всей командой. Поставил его в пример нашим молодым ребятам, что все возможно».
«Даже из «Мариуполя» можно попасть в национальную сборную», - сказал Маркевич.
В нынешнем сезоне УПЛ Бондаренко провел 20 матчей и забил 7 голов.
Источник — ПроФутбол
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