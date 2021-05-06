Остап МАРКЕВИЧ: «Даже из Мариуполя можно получить вызов в сборную Украины»

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал появление в расширенном списке сборной Украины полузащитника Артема Бондаренко.

«Я чувствую, что Артема вызвали заслуженно. То, как этот парень работает и живет, как ведет себя в быту, то это заслуживает внимания».

«Заслуживает вызова в сборную. Поздравили всей командой. Поставил его в пример нашим молодым ребятам, что все возможно».

«Даже из «Мариуполя» можно попасть в национальную сборную», - сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне УПЛ Бондаренко провел 20 матчей и забил 7 голов.