Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Не хочется опускаться ниже в турнирной таблице»

Игрок «Александрии» – о поражении «Колосу»

  • 06.05.2021 13:51
  • 318 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Не хочется опускаться ниже в турнирной таблице»
© ФК Александрия. Дмитрий Гречишкин

Полузащитник «Александрии» Дмитрий Гречишкин прокомментировал поражение в матче 25-го тура УПЛ против «Колоса» (0:2).
 
«Конечно, расстроены, потому что в первом тайме у команды соперников не было особо моментов. Но мы пропустили к перерыву. 
 
Во второй тайме были моменты, нагнетали, но не сумели забить и затем пропустили. Осталась одна игра. Не хочется опускаться ниже в турнирной таблице», – заявил Гречишкин.
 
В последнем туре «Александрия» сыграет с «Зарей», но для обеих команд этот поединок особых турнирных задач нести не будет.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Анатолий Власов
    online
      Анатолий Власов, 06.05.2021 14:05
    0
    Просто не надо сливать матчи селянам, не будете опускаться ниже,но деньжат будет поменьше.
    Ссылка
    Анатолий Власов
    online
      Анатолий Власов, 06.05.2021 14:05
    0
    Просто не надо сливать матчи селянам, не будете опускаться ниже,но деньжат будет поменьше.
    Ссылка
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