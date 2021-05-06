Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Не хочется опускаться ниже в турнирной таблице»

Полузащитник «Александрии» Дмитрий Гречишкин прокомментировал поражение в матче 25-го тура УПЛ против «Колоса» (0:2).



«Конечно, расстроены, потому что в первом тайме у команды соперников не было особо моментов. Но мы пропустили к перерыву.



Во второй тайме были моменты, нагнетали, но не сумели забить и затем пропустили. Осталась одна игра. Не хочется опускаться ниже в турнирной таблице», – заявил Гречишкин.



В последнем туре «Александрия» сыграет с «Зарей», но для обеих команд этот поединок особых турнирных задач нести не будет.

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