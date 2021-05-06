Шаран провел 200-й матч в чемпионатах Украины во главе Александрии

Владимир Шаран в поединке с «Колосом» (0:2) провел 200-й матч в чемпионатах Украины во главе «Александрии». Он стал 8-м тренером, достигшим этого рубежа с одним клубом. Под руководством Шарана александрийцы одержали 69 побед, 57 встреч завершили вничью, 74 проиграли, 241 мяч забили, 256 пропустили.
К слову, начиная с сезона-2015/16, когда черно-желто-зеленые вернулись в элитный дивизион, Шаран провел 180 встреч подряд. Более продолжительный непрерывный стаж работы в УПЛ имели только Мирча Луческу, Мирон Маркевич, Семен Альтман, Юрий Вернидуб и Николай Павлов.
Тренеры, проведшие 200 матчей в УПЛ с одним клубом
|
Тренер
|
Клуб
|
Матчи
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер
|
356
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
Волынь
|
330
|
Николай ПАВЛОВ
|
Ильичевец
|
296
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Металлист
|
256
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря
|
219
|
Олег ТАРАН
|
Кривбасс
|
217
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Карпаты
|
210
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтер
|
202
|
Владимир ШАРАН
|
Александрия
|
200
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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