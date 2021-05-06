Шаран провел 200-й матч в чемпионатах Украины во главе Александрии

По непрерывному стажу работы в УПЛ Шаран уступает только пяти тренерам

  • 06.05.2021 13:08
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Шаран провел 200-й матч в чемпионатах Украины во главе Александрии
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Владимир Шаран в поединке с «Колосом» (0:2) провел 200-й матч в чемпионатах Украины во главе «Александрии». Он стал 8-м тренером, достигшим этого рубежа с одним клубом. Под руководством Шарана александрийцы одержали 69 побед, 57 встреч завершили вничью, 74 проиграли, 241 мяч забили, 256 пропустили.

К слову, начиная с сезона-2015/16, когда черно-желто-зеленые вернулись в элитный дивизион, Шаран провел 180 встреч подряд. Более продолжительный непрерывный стаж работы в УПЛ имели только Мирча Луческу, Мирон Маркевич, Семен Альтман, Юрий Вернидуб и Николай Павлов.

Тренеры, проведшие 200 матчей в УПЛ с одним клубом

Тренер

Клуб

Матчи

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер

356

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

Волынь

330

Николай ПАВЛОВ

Ильичевец

296

Мирон МАРКЕВИЧ

Металлист

256

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря

219

Олег ТАРАН

Кривбасс

217

Мирон МАРКЕВИЧ

Карпаты

210

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер

202

Владимир ШАРАН

Александрия

200
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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