Шаран провел 200-й матч в чемпионатах Украины во главе Александрии

Владимир Шаран в поединке с «Колосом» (0:2) провел 200-й матч в чемпионатах Украины во главе «Александрии». Он стал 8-м тренером, достигшим этого рубежа с одним клубом. Под руководством Шарана александрийцы одержали 69 побед, 57 встреч завершили вничью, 74 проиграли, 241 мяч забили, 256 пропустили.

К слову, начиная с сезона-2015/16, когда черно-желто-зеленые вернулись в элитный дивизион, Шаран провел 180 встреч подряд. Более продолжительный непрерывный стаж работы в УПЛ имели только Мирча Луческу, Мирон Маркевич, Семен Альтман, Юрий Вернидуб и Николай Павлов.

Тренеры, проведшие 200 матчей в УПЛ с одним клубом