Колос откажется от услуг арендованных футболистов

Клуб будет подписывать полноценные контракты с игроками

  • 06.05.2021 13:16
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Колос откажется от услуг арендованных футболистов
© ФК Колос

Спортивный директор «Колоса» Виталий Лисицкий прокомментировал ситуацию с футболистами, у которых заканчиваются контракты с клубом 30 июня.

«Скорее всего, в следующем сезоне «Колос» откажется от арендованных игроков. Хотим, чтобы за «Колос» выступали только принадлежащие ему футболисты. Сейчас ведем переговоры с теми исполнителями, у которых заканчиваются контракты 30 июня, среди них есть и ведущие игроки. Думаю, что определенность в этом вопросе появится в середине мая», - сказал Лисицкий.

В этом сезоне за «Колос» выступают киевские динамовцы Никита Кравченко, Владислав Кучерук, Евгений Смирный и Евгений Исаенко.

Отметим, что «Колос» уже точно сыграет в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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