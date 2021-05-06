Колос откажется от услуг арендованных футболистов

Спортивный директор «Колоса» Виталий Лисицкий прокомментировал ситуацию с футболистами, у которых заканчиваются контракты с клубом 30 июня.

«Скорее всего, в следующем сезоне «Колос» откажется от арендованных игроков. Хотим, чтобы за «Колос» выступали только принадлежащие ему футболисты. Сейчас ведем переговоры с теми исполнителями, у которых заканчиваются контракты 30 июня, среди них есть и ведущие игроки. Думаю, что определенность в этом вопросе появится в середине мая», - сказал Лисицкий.

В этом сезоне за «Колос» выступают киевские динамовцы Никита Кравченко, Владислав Кучерук, Евгений Смирный и Евгений Исаенко.

Отметим, что «Колос» уже точно сыграет в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне.