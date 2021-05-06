Владимир Чеснаков отметил капитанский юбилей

Ветеран «Ворсклы» провел 150-й матч за клуб в качестве капитана

  • 06.05.2021 12:51
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Владимир Чеснаков отметил капитанский юбилей
© ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Владимир Чеснаков в поединке с «Десной» (1:1) провел 150-й официальный матч в качестве капитана «Ворсклы». Он стал 14-м игроком отечественных клубов, достигшим этого рубежа за годы независимости. 131 раз Владимир выводил полтавчан на поле в чемпионатах Украины, 11 - в Кубке Украины и 8 - в еврокубках.

Игроки, проведшие 150 матчей за украинские клубы в качестве капитана

 

Игрок

Всего

ЧУ

КУ

СК

ЕК

1.

Дарио СРНА

366

238

26

9

93

2.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

239

208

31

-

-

3.

Александр ШОВКОВСКИЙ

237

152

18

6

61

4.

Вячеслав ЧЕЧЕР

228

198

16

1

13

5.

Александр ГОРЯИНОВ

208

177

12

-

19

6.

Анатолий ТИМОЩУК

199

139

22

3

35

7.

Сергей ДИРЯВКА

195

180

12

-

3

8.

Игорь ВОЛКОВ

194

170

21

-

3

9.

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

187

161

14

1

11

10.

Руслан РОТАНЬ

185

128

18

-

39

11.

Никита КАМЕНЮКА

159

130

15

-

14

12.

Ярослав ВАТАМАНЮК

157

139

18

-

-

13.

Олег ЛУЖНЫЙ

153

108

23

-

22

14.

Владимир ЧЕСНАКОВ

150

131

11

-

8

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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