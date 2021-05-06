Владимир Чеснаков отметил капитанский юбилей

Владимир Чеснаков в поединке с «Десной» (1:1) провел 150-й официальный матч в качестве капитана «Ворсклы». Он стал 14-м игроком отечественных клубов, достигшим этого рубежа за годы независимости. 131 раз Владимир выводил полтавчан на поле в чемпионатах Украины, 11 - в Кубке Украины и 8 - в еврокубках.
Игроки, проведшие 150 матчей за украинские клубы в качестве капитана
|
|
Игрок
|
Всего
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
1.
|
Дарио СРНА
|
366
|
238
|
26
|
9
|
93
|
2.
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
239
|
208
|
31
|
-
|
-
|
3.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
237
|
152
|
18
|
6
|
61
|
4.
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
228
|
198
|
16
|
1
|
13
|
5.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
208
|
177
|
12
|
-
|
19
|
6.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
199
|
139
|
22
|
3
|
35
|
7.
|
Сергей ДИРЯВКА
|
195
|
180
|
12
|
-
|
3
|
8.
|
Игорь ВОЛКОВ
|
194
|
170
|
21
|
-
|
3
|
9.
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
187
|
161
|
14
|
1
|
11
|
10.
|
Руслан РОТАНЬ
|
185
|
128
|
18
|
-
|
39
|
11.
|
Никита КАМЕНЮКА
|
159
|
130
|
15
|
-
|
14
|
12.
|
Ярослав ВАТАМАНЮК
|
157
|
139
|
18
|
-
|
-
|
13.
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
153
|
108
|
23
|
-
|
22
|
14.
|
Владимир ЧЕСНАКОВ
|
150
|
131
|
11
|
-
|
8
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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