Заря продлила контракт с основным защитником

25-летний защитник «Зари» Жуниньо поставил подпись под новым соглашением с клубом. Новый контракт игрока рассчитан на три года. Жуниньо пришел в «Зарю» минувшим летом из северомакедонского «Вардара».

В нынешнем сезоне бразилец сыграл 13 матчей в УПЛ, в которых забил 1 мяч и сделал одну голевую передачу.

Ранее мы сообщали, что «Заря» подписала контракт с 17-летним бразильским нападающим.