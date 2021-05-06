Заря продлила контракт с основным защитником

25-летний защитник «Зари» Жуниньо поставил подпись под новым соглашением с клубом. Новый контракт игрока рассчитан на три года. Жуниньо пришел в «Зарю» минувшим летом из северомакедонского «Вардара».
В нынешнем сезоне бразилец сыграл 13 матчей в УПЛ, в которых забил 1 мяч и сделал одну голевую передачу.
Ранее мы сообщали, что «Заря» подписала контракт с 17-летним бразильским нападающим.
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Источник — ФК Заря
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