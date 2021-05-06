ФРАНКОВ: «Лет десять назад Селюк советовал обратить внимание на Тухеля»

Специалист радуется выходу «Челси» в финал Лиги чемпионов

  • 06.05.2021 12:18
  • 1038 просмотров
  • 1 комментарий
ФРАНКОВ: «Лет десять назад Селюк советовал обратить внимание на Тухеля»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Известный журналист Артем Франков, который является большим фанатом «Челси», прокомментировал победу лондонского клуба над «Реалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
 
«Наверное, по этому поводу следует изречь нечто пафосное. Наверное, следует возгордиться... а я скажу — зажрался? Когда ж успел? — что не очень люблю подобные однокалиточные победы. Понятно же, что «Реал» ориентируется на старперов не от хорошей жизни... снимаю шляпу перед соперником и давлю в себе малейшее проявление злорадства. Мы сами, знаете ли, бывали..
 
Вторая и главная причина — подобные победы порождают головокружение от успехов, побуждающее забыть, к примеру, о чудовищной нереализации и других недостатках, которые, уверен, есть. Которых, уверен, не может не быть!
 
... А вообще жаль, что в финале не доведется сыграть с ПСЖ. Тухель против Тухеля это было бы неподражаемо и по определению непревзойденно!
 
Тухель это да. Как на духу: лет десять назад, а то и всю дюжину, мне советовал обратить на него пристальное внимание Дим Димыч Селюк. В чутье и знании предмета ему никак не отказать. Браво, Томас!
 
Но у каждого Тухеля должен быть свой Нголо... Только так!
 
Ну а всем фанатам «Баварии» рекомендую помнить: ваш новый тренер — ученик нашего», — написал Франков в своем телеграм-канале.

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Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 06.05.2021 12:29
    -2
    А я лет 25 назад всем советовал обратить внимание на Месси!) И что теперь??!!))
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