ФРАНКОВ: «Лет десять назад Селюк советовал обратить внимание на Тухеля»

Известный журналист Артем Франков, который является большим фанатом «Челси», прокомментировал победу лондонского клуба над «Реалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.



«Наверное, по этому поводу следует изречь нечто пафосное. Наверное, следует возгордиться... а я скажу — зажрался? Когда ж успел? — что не очень люблю подобные однокалиточные победы. Понятно же, что «Реал» ориентируется на старперов не от хорошей жизни... снимаю шляпу перед соперником и давлю в себе малейшее проявление злорадства. Мы сами, знаете ли, бывали..



Вторая и главная причина — подобные победы порождают головокружение от успехов, побуждающее забыть, к примеру, о чудовищной нереализации и других недостатках, которые, уверен, есть. Которых, уверен, не может не быть!



... А вообще жаль, что в финале не доведется сыграть с ПСЖ. Тухель против Тухеля это было бы неподражаемо и по определению непревзойденно!



Тухель это да. Как на духу: лет десять назад, а то и всю дюжину, мне советовал обратить на него пристальное внимание Дим Димыч Селюк. В чутье и знании предмета ему никак не отказать. Браво, Томас!



Но у каждого Тухеля должен быть свой Нголо... Только так!



Ну а всем фанатам «Баварии» рекомендую помнить: ваш новый тренер — ученик нашего», — написал Франков в своем телеграм-канале.