В матче с Мариуполем Денис Бойко отпраздновал два «сухих» юбилея

В поединке с «Мариуполем» (0:0) Денис Бойко 70-й раз оставил свои ворота в неприкосновенности в чемпионатах Украины, став 16-м голкипером, достигшим этого рубежа. 30 сухих матчей Бойко провел за «Динамо», 28 - за «Днепр», 7 - за «Кривбасс» и 5 - за «Оболонь». Забить Денису не смогли игроки 24-х клубов. Чаще других футболисты «Мариуполя» - 8 раз, «Карпат», «Черноморца» и «Шахтера» - по 6.
Вратари «Динамо», проведшие наибольшее количество сухих матчей в УПЛ
|
|
Вратарь
|
СМ
|
Матчи
|
%
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
233
|
426
|
54,7
|
2.
|
Максим КОВАЛЬ
|
37
|
74
|
50,0
|
3.
|
Виталий РЕВА
|
30
|
50
|
60,0
|
4.
|
Денис БОЙКО
|
30
|
62
|
48,4
|
5.
|
Георгий БУЩАН
|
27
|
55
|
49,1
|
6.
|
Игорь КУТЕПОВ
|
23
|
70
|
32,9
|
7.
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
17
|
32
|
53,1
|
8.
|
Андрей КОВТУН
|
16
|
26
|
61,5
|
9.
|
Александр РЫБКА
|
16
|
37
|
43,2
|
10.
|
Станислав БОГУШ
|
15
|
25
|
60,0
СМ - сухие матчи; % - процент сухих матчей.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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