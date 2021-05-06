В матче с Мариуполем Денис Бойко отпраздновал два «сухих» юбилея

В поединке с «Мариуполем» (0:0) Денис Бойко 70-й раз оставил свои ворота в неприкосновенности в чемпионатах Украины, став 16-м голкипером, достигшим этого рубежа. 30 сухих матчей Бойко провел за «Динамо», 28 - за «Днепр», 7 - за «Кривбасс» и 5 - за «Оболонь». Забить Денису не смогли игроки 24-х клубов. Чаще других футболисты «Мариуполя» - 8 раз, «Карпат», «Черноморца» и «Шахтера» - по 6.

Вратари «Динамо», проведшие наибольшее количество сухих матчей в УПЛ

Вратарь СМ Матчи % 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 233 426 54,7 2. Максим КОВАЛЬ 37 74 50,0 3. Виталий РЕВА 30 50 60,0 4. Денис БОЙКО 30 62 48,4 5. Георгий БУЩАН 27 55 49,1 6. Игорь КУТЕПОВ 23 70 32,9 7. Вячеслав КЕРНОЗЕНКО 17 32 53,1 8. Андрей КОВТУН 16 26 61,5 9. Александр РЫБКА 16 37 43,2 10. Станислав БОГУШ 15 25 60,0

СМ - сухие матчи; % - процент сухих матчей.