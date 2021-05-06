Легрейд направил прибыль от продажи автограф-карт на восстановление лесов

Норвежский биатлонист беспокоится об экологии

  • 06.05.2021 11:57
  • 174 просмотра
  • 1 комментарий
Легрейд направил прибыль от продажи автограф-карт на восстановление лесов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стурла Легрейд

Биатлонист сборной Норвегии Стурла Легрейд рассказал, что направил средства от продажи автограф-карт в организацию, занимающуюся восстановлением природных ландшафтов.

«У меня потрясающие поклонники. Вы купили более 100 открыток с автографами и собрали 1065 евро на благотворительность. Деньги были пожертвованы в Eden Reforestation Projects. Это 12800 посаженных деревьев - как полтора футбольных поля. Спасибо всем, кто купил карты, и всем, кто поддерживает меня» - написал Легрейд.

Напомним, ранее сборная Норвегии объявила состав на олимпийский сезон-2021/22.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    sartan71
      sartan71, 06.05.2021 12:09
    0
    В нього, взагалі, є недоліки?
    Ссылка
    sartan71
    online
      sartan71, 06.05.2021 12:09
    0
    В нього, взагалі, є недоліки?
    Ссылка
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