Легрейд направил прибыль от продажи автограф-карт на восстановление лесов

Биатлонист сборной Норвегии Стурла Легрейд рассказал, что направил средства от продажи автограф-карт в организацию, занимающуюся восстановлением природных ландшафтов.

«У меня потрясающие поклонники. Вы купили более 100 открыток с автографами и собрали 1065 евро на благотворительность. Деньги были пожертвованы в Eden Reforestation Projects. Это 12800 посаженных деревьев - как полтора футбольных поля. Спасибо всем, кто купил карты, и всем, кто поддерживает меня» - написал Легрейд.

Напомним, ранее сборная Норвегии объявила состав на олимпийский сезон-2021/22.