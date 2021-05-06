Колосу разрешили провести матч с Динамо со зрителями

«Колос» добился разрешения провести матч 26-го тура УПЛ против «Динамо» с болельщиками на трибунах.
Квота количества зрителей будет определена к вечеру четверга, 6 мая.
Матч «Колос» - «Динамо» состоится девятого мая в Ковалевке, начало в 17:00.
В текущем сезоне УПЛ «Колос» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Динамо» досрочно завоевало золотые медали чемпионата Украины.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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