Колосу разрешили провести матч с Динамо со зрителями

Квота будет определена в ближайшее время

  • 06.05.2021 11:47
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Колосу разрешили провести матч с Динамо со зрителями
© ФК Колос Ковалевка

«Колос» добился разрешения провести матч 26-го тура УПЛ против «Динамо» с болельщиками на трибунах. 
 
Квота количества зрителей будет определена к вечеру четверга, 6 мая.
 
Матч «Колос» - «Динамо» состоится девятого мая в Ковалевке, начало в 17:00.
 
В текущем сезоне УПЛ «Колос» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Динамо» досрочно завоевало золотые медали чемпионата Украины.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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