ВИДЕО. Фейр-плей в действии. Как Днепр-1 необычный штрафной разыграл

На 38-й минуте матча 25-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Заря» арбитр Дмитрий Кривушкин при счете 0:0 назначил опасный штрафной после якобы фола Владислава Кабаева на Франсиско Ди Франко.



Однако команда Игора Йовичевич решила отдать мяч сопернику, посчитав, что в данном моменте судья допустил ошибку.



Отметим, что в итоге «Днепр-1» проиграл с минимальным счетом, а «Заря» гарантировала себе бронзовые медали чемпионата.