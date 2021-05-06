ВИДЕО. Фейр-плей в действии. Как Днепр-1 необычный штрафной разыграл

На 38-й минуте матча 25-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Заря» арбитр Дмитрий Кривушкин при счете 0:0 назначил опасный штрафной после якобы фола Владислава Кабаева на Франсиско Ди Франко.
Однако команда Игора Йовичевич решила отдать мяч сопернику, посчитав, что в данном моменте судья допустил ошибку.
Отметим, что в итоге «Днепр-1» проиграл с минимальным счетом, а «Заря» гарантировала себе бронзовые медали чемпионата.
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Источник — ПроФутбол
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Судья до того, как стал футбольным арбитром, наверное с футболом знакомился с помощью телевизора...
Как и большинство судей в Украине.
Молодцы!
Судья до того, как стал футбольным арбитром, наверное с футболом знакомился с помощью телевизора...
Как и большинство судей в Украине.
Молодцы!
Судья до того, как стал футбольным арбитром, наверное с футболом знакомился с помощью телевизора...
Как и большинство судей в Украине.
Судья до того, как стал футбольным арбитром, наверное с футболом знакомился с помощью телевизора...
Как и большинство судей в Украине.
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