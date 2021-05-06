ВИДЕО. Фейр-плей в действии. Как Днепр-1 необычный штрафной разыграл

Такое бывает не часто

  • 06.05.2021 11:33
  • 1902 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Фейр-плей в действии. Как Днепр-1 необычный штрафной разыграл
© СК Днепр-1

На 38-й минуте матча 25-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Заря» арбитр Дмитрий Кривушкин при счете 0:0 назначил опасный штрафной после якобы фола Владислава Кабаева на Франсиско Ди Франко. 
 
Однако команда Игора Йовичевич решила отдать мяч сопернику, посчитав, что в данном моменте судья допустил ошибку.
 
Отметим, что в итоге «Днепр-1» проиграл с минимальным счетом, а «Заря» гарантировала себе бронзовые медали чемпионата.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ПроФутбол

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.05.2021 12:41
    0
    Burevesynik, 06.05.2021 12:28
    игроки знают, что делают.
    Судья до того, как стал футбольным арбитром, наверное с футболом знакомился с помощью телевизора...
    Как и большинство судей в Украине.
    та наверное
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 06.05.2021 12:37
    +1
    Достойно!
    Молодцы!
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 06.05.2021 12:28
    +1
    sv_2000, 06.05.2021 11:45
    Тю....Респект, конечно, но вообще-то фол был, руку выставил, блокировал движение соперника... Как минимум, на усмотрение арбитра. Странные ребята))
    игроки знают, что делают.
    Судья до того, как стал футбольным арбитром, наверное с футболом знакомился с помощью телевизора...
    Как и большинство судей в Украине.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.05.2021 11:45
    0
    Тю....Респект, конечно, но вообще-то фол был, руку выставил, блокировал движение соперника... Как минимум, на усмотрение арбитра. Странные ребята))
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 06.05.2021 12:37
    +1
    Достойно!
    Молодцы!
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 06.05.2021 12:28
    +1
    sv_2000, 06.05.2021 11:45
    Тю....Респект, конечно, но вообще-то фол был, руку выставил, блокировал движение соперника... Как минимум, на усмотрение арбитра. Странные ребята))
    игроки знают, что делают.
    Судья до того, как стал футбольным арбитром, наверное с футболом знакомился с помощью телевизора...
    Как и большинство судей в Украине.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.05.2021 12:41
    0
    Burevesynik, 06.05.2021 12:28
    игроки знают, что делают.
    Судья до того, как стал футбольным арбитром, наверное с футболом знакомился с помощью телевизора...
    Как и большинство судей в Украине.
    та наверное
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.05.2021 11:45
    0
    Тю....Респект, конечно, но вообще-то фол был, руку выставил, блокировал движение соперника... Как минимум, на усмотрение арбитра. Странные ребята))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности