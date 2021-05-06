Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Не нравится, когда пишут, что я не улыбаюсь»

23-летний полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Шепелев рассказал, как относится к критике.

«Я слежу и читаю, но не всегда обращаю внимание. Легко говорить со стороны - беги ты сюда, бей туда. Эксперты иногда говорят по делу, но больше нет, чем да. Мне порой кажется, что им диктуют, что нужно сказать или написать, а не высказать свою точку зрения.

Вот мне не нравится, когда пишут, что я не улыбаюсь. Человек в игре всегда должен быть сосредоточен. Мои мысли только о том, как не обрезаться, не пропустить атаку, как лучше отдать передачу. В жизни я улыбаюсь, как и все. И шучу хорошо.

Критику я воспринимаю. Я сам понимаю, когда сыграл хорошо, а когда не очень. Вот я доволен игрой с «Барселоной» на «Камп Ноу», но как открыл и стал читать экспертов, то ужаснулся. Шепелев как всегда, Шепелев не то, Шепелев не смог. Неприятно. Хочется доказать, что я достоин лучшего.

Возможно, если будет предложение уйти в Европу, мне хотелось бы доказать, в первую очередь самому себе, что они не правы и что я могу», - сказал Шепелев.

Ранее сообщалось, что Владимир Шепелев из-за травмы рискует пропустить сборы национальной команды накануне Евро-2020.