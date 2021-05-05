Сборная Украины несет потери. Два игрока рискуют пропустить сборы команды

У Владимира Шепелева травма спины, Александр Андриевский повредил колено

  • 05.05.2021 13:19
  • 2833 просмотра
  • 4 комментария
Сборная Украины несет потери. Два игрока рискуют пропустить сборы команды
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Шепелев

В матче 25-го тура УПЛ с «Мариуполем» киевское «Динамо» сыграет без двух полузащитников, которые попали в расширенный список Андрея Шевченко для подготовки к Евро-2020. Причем оба — Владимир Шепелев и Александр Андриевский — рискуют пропустить и сборы национальной команды, стартующие 15 мая в Харькове.

У Андриевского повреждена боковая связка колена, из-за этого он не играл и в минувшем туре УПЛ против «Ворсклы». Шепелев травмировал спину как раз в поединке в Полтаве. В ближайшее время медицинский штаб сборной примет какое-то решение в отношении этих исполнителей. Не исключено, что в расширенном списке Андрея Шевченко снова произойдут изменения.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Tample_ck7070
    online
      Tample_ck7070, 05.05.2021 13:54
    0
    ну такоє. список С мабуть, назвати втратами важко.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 05.05.2021 13:53
    0
    ihor5235, 05.05.2021 13:22
    Кочергина и Тотовицкого вместо них! Ну еще можно Назарину!
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 05.05.2021 13:28
    0
    починається...
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 05.05.2021 13:22
    0
    Кочергина и Тотовицкого вместо них! Ну еще можно Назарину!
    Ссылка
    Tample_ck7070
    online
      Tample_ck7070, 05.05.2021 13:54
    0
    ну такоє. список С мабуть, назвати втратами важко.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 05.05.2021 13:53
    0
    ihor5235, 05.05.2021 13:22
    Кочергина и Тотовицкого вместо них! Ну еще можно Назарину!
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 05.05.2021 13:28
    0
    починається...
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 05.05.2021 13:22
    0
    Кочергина и Тотовицкого вместо них! Ну еще можно Назарину!
    Ссылка
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