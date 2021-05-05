Сборная Украины несет потери. Два игрока рискуют пропустить сборы команды

В матче 25-го тура УПЛ с «Мариуполем» киевское «Динамо» сыграет без двух полузащитников, которые попали в расширенный список Андрея Шевченко для подготовки к Евро-2020. Причем оба — Владимир Шепелев и Александр Андриевский — рискуют пропустить и сборы национальной команды, стартующие 15 мая в Харькове.

У Андриевского повреждена боковая связка колена, из-за этого он не играл и в минувшем туре УПЛ против «Ворсклы». Шепелев травмировал спину как раз в поединке в Полтаве. В ближайшее время медицинский штаб сборной примет какое-то решение в отношении этих исполнителей. Не исключено, что в расширенном списке Андрея Шевченко снова произойдут изменения.