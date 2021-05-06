КАЗЕМИРО: «Челси был лучше и доказал это на поле»

Хавбек «Реала» – о вылете из Лиги чемпионов

  • 06.05.2021 10:47
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КАЗЕМИРО: «Челси был лучше и доказал это на поле»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал поражение от лондонского «Челси» (0:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Первые 20 минут мы играли лучше, у Бензема было два момента. Потом соперник начал создавать опасные моменты. Результат уже не изменить, надо теперь думать про чемпионат Испании. «Челси» был сегодня лучше и доказал это на поле. Мы старались, но они нас превзошли.

Теперь нам нужно думать о «Севилье». Лигу чемпионов выиграть очень непросто, сегодня нам это в очередной раз доказали», - сказал Каземиро.

В финале «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».

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Источник — Marca

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