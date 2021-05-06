Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Игнатенко понял, что подвел команду»

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал поражение 0:1 в матче предпоследнего тура УПЛ против «Зари».



- В первую очередь поздравляю «Зарю» с победой. Думаю, что получился хороший матч. Мы впервые играли по такой схеме, накрывали соперника достаточно агрессивно и навязывали свою игру, направили её в нужное русло. У «Зари» мало что получалось в первом тайме, были две острые атаки в наши ворота, но они не завершились так, как хотелось сопернику. Так же наши выходы на ворота «Зари» были опасными. Так что могу с уверенностью сказать, что игра была равной. Я доволен своей командой: энергия, тактическая грамотность, позиция, структура игры - всё было на хорошем уровне. Матч с множеством моментов не получился ни у одной, ни у второй команды. До удаления это был один матч, а после - он развернулся совершенно в другую сторону. Было сложно, но контролировали ход игры и в меньшинстве. Качество некоторых футболистов может изменить исход матча в позитивную сторону. Этот матч показал, что мы можем противостоять клубам из высшей части турнирной таблицы, хоть даже и отсутствовали некоторые наши футболисты. Я доволен исходом поединка, кроме результата, который пошёл в сторону «Зари».



- После удаления Игнатенко, вы с ним не общались?

- Поговорим уже завтра, он понял, что подвёл команду своими действиями на ровном месте. Были моменты, которые решили исход поединка. Была равная игра, ещё раз повторюсь, одна команда навязывала свою игру другой, и наоборот. В конце матча уже было сложнее, дошло дело до пенальти, и три очка заработала «Заря». Это, безусловно, урок для нас, нужно быть эмоционально уравновешенными, ведь такие действия влияют на результат поединка, – сказал Йовичевич.