Гари ЛИНЕКЕР: «Челси играл против самого худшего Реала, который я видел»

Известный эксперт высказался о матче Лиги чемпионов

  • 06.05.2021 10:24
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Гари ЛИНЕКЕР: «Челси играл против самого худшего Реала, который я видел»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» одержал победу над мадридским «Реалом» (2:0) в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов. «Челси» вышел в финал турнира.

После игры бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался об этом матче.

«Наконец «Челси» прошел стадию полуфинала. Они были превосходны и играли в миллион раз лучше против самого худшего «Реала», который я, кажется, когда-либо видел», - написал Линекер в Twitter.

В финале Лиги чемпионов «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».

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Источник — Twitter

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