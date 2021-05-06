Гари ЛИНЕКЕР: «Челси играл против самого худшего Реала, который я видел»

«Челси» одержал победу над мадридским «Реалом» (2:0) в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов. «Челси» вышел в финал турнира.

После игры бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался об этом матче.

«Наконец «Челси» прошел стадию полуфинала. Они были превосходны и играли в миллион раз лучше против самого худшего «Реала», который я, кажется, когда-либо видел», - написал Линекер в Twitter.

В финале Лиги чемпионов «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».