ЛЕВЧЕНКО: «Наконец-то Буяльский получил приглашение в сборную Украины»

Бывший полузащитник национальной команды Украины Евгений Левченко поделился мнением о готовности сборной Украины к чемпионату Европы.



— Евгений, Александр Зинченко с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Это добавляет авторитета Украине в Европе?

— Безусловно. Но главное, что сам футболист своим трудом, и своими бойцовскими качествами доказал, что за короткий период времени можно добиться многого. Если честно, я всегда верил в него. Прекрасно помню, как выступая за ПСВ, он не часто выходил на поле, тем не менее, упорно тренировался и ждал своего шанса. Это заслуживает уважения. Неспроста сейчас Александр является лидером национальной команды.



— Малиновский также проводит фантастический сезон?

— Без сомнения. Сейчас, когда смотришь за его игрой, душа радуется. Он один из самых полезных игроков «Аталанты». Руслан легко вписался в систему ротации Джан Пьеро Гасперини. Передачи и голы у украинского полузащитника получаются словно украшение поединка. Эта плеяда футболистов дает отличный пример молодому поколению, как нужно профессионально относиться к делу и не бояться отправляться выступать за рубеж.



— Кто еще из украинских футболистов проводит индивидуально сильный год?

— Я очень рад, что вызов в сборную, наконец, получил Виталий Буяльский. В принципе, на своем уровне проводит сезон Роман Яремчук, он по-прежнему на коне (улыбается). Также я очень надеюсь, что продолжит расти Шапаренко. У него есть все качества, чтобы быть лидером на поле. Николай — неординарный футболист.



— Недавно Андрей Шевченко назвал расширенный список сборной. Никто не упущен?

— Думаю, нет. Мне кажется, что на данный момент приглашены действительно лучшие футболисты страны. В товарищеских матчах хочется посмотреть на молодежь, которой должны давать возможность проявить себя. Это тот же Судаков из «Шахтера», Бондаренко из «Мариуполя». Понятно, что это аванс, но сами ребята обязаны цепляться за свой шанс, – сказал Левченко.



Отметим, что первый матч группового этапа Евро-2020 Украина сыграет 13 июня против сборной Нидерландов.