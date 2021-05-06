Хавбек Вильярреала: «Это возможность добиться чего-то существенного»

Полузащитник испанского «Вильярреала» Ману Тригерос поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала».

«Первый матч сложился так, как мы и ожидали. У «Арсенала» топовые игроки и очень скоростные форварды. Мы знаем, как играет эта команда и видели ее силу на своем поле. Это один из сильнейших клубов Англии. Матч с ним - возможность для нас добиться чего-то существенного», - сказал Тригерос.

Матч «Арсенал» – «Вильярреал» состоится в четверг, 6 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой испанской команды со счетом 2:1.