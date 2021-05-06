ВИДЕО. Реакция Зидана на вылет Реала из Лиги чемпионов

5 мая в 22:00 в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Челси» принимал «Реал».



В первой встрече команды под аккомпанемент жуткого ливня расписали мировую в Мадриде (1:1). Команда Томаса Тухеля лучше провела начало встречи, открыв счет первой, но еще до перерыва отметился Карим Бензема, который в 33-летнем возрасте догнал легендарного нападающего «сливочных» Рауля Гонсалеса по количеству голов в Лиге чемпионов (по 71). Вторая половина встречи не принесла ни одной из команд успеха.



В ответном матче лондонский «Челси» уверенно победил мадридский «Реал» с преимуществом в 2 гола. Команда Томаса Тухеля имела гораздо больше моментов, но реализовала только два – забивали Тимо Вернер и Мейсон Маунт.



Таким образом, именно «Челси» 29 мая сыграет с «Манчестер Сити» в Стамбуле. Уже во второй раз за последние 3 сезона триумфатора ЛЧ определят две команды из Премьер-лиги.



Вашему вниманию запись пресс-конференции Зинедина Зидана после ответного матча 1/2 Лиги чемпионов «Челси» - «Реал Мадрид».