Тухелю покорилось невероятное достижение в Лиге чемпионов

Томас Тухель вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале «Реал» по сумме двух матчей (1:1 и 2:0).



В прошлом сезоне немецкий специалист дошел до финала ЛЧ вместе с французским ПСЖ, уступив в матче за титул мюнхенской «Баварии» (0:1).



Таким образом, Тухель первым тренером в истории, который выходил в финал Лиги чемпионов два года подряд с разными клубами.