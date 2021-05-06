Тухелю покорилось невероятное достижение в Лиге чемпионов

Томас Тухель вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале «Реал» по сумме двух матчей (1:1 и 2:0).
В прошлом сезоне немецкий специалист дошел до финала ЛЧ вместе с французским ПСЖ, уступив в матче за титул мюнхенской «Баварии» (0:1).
Таким образом, Тухель первым тренером в истории, который выходил в финал Лиги чемпионов два года подряд с разными клубами.
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Источник — Gracenote Live
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