ОБАМЕЯНГ: «Это самая важная игра за время выступлений в Арсенале»

Форвард «канониров» – о предстоящем ответном матче с «Вильярреалом»

  • 06.05.2021 09:05
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ОБАМЕЯНГ: «Это самая важная игра за время выступлений в Арсенале»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против испанского «Вильярреала».

«Для меня это один из важнейших матчей в составе «Арсенала». Вне всяких сомнений, ключевой матч всего сезона. Мы очень хотим победить и воспользоваться шансом для выхода в финал. Возможно, это вообще самая важная для меня игра за время выступлений в «Арсенале». 

В таких матчах необходимо оставлять всего себя на поле, чтобы потом не о чем было сожалеть. При этом, конечно, нельзя забывать радоваться самой игре, ведь если настроение на высоте, то и получается все складно», - сказал Обамеянг.

Матч «Арсенал» – «Вильярреал» состоится в четверг, 6 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой испанской команды со счетом 2:1.

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Источник — УЕФА

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