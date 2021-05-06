ОБАМЕЯНГ: «Это самая важная игра за время выступлений в Арсенале»

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против испанского «Вильярреала».

«Для меня это один из важнейших матчей в составе «Арсенала». Вне всяких сомнений, ключевой матч всего сезона. Мы очень хотим победить и воспользоваться шансом для выхода в финал. Возможно, это вообще самая важная для меня игра за время выступлений в «Арсенале».

В таких матчах необходимо оставлять всего себя на поле, чтобы потом не о чем было сожалеть. При этом, конечно, нельзя забывать радоваться самой игре, ведь если настроение на высоте, то и получается все складно», - сказал Обамеянг.

Матч «Арсенал» – «Вильярреал» состоится в четверг, 6 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой испанской команды со счетом 2:1.