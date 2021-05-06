ФЕРНАНДЕШ: «Надеюсь, что в следующем сезоне снова сыграю больше 50 матчей»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против итальянской «Ромы».

«Надеюсь, что в следующем сезоне снова сыграю больше 50 матчей. Когда выступаешь за клуб такого уровня, твои стандарты должны быть высоки. Первый поединок с «Ромой» был для меня далеко не лучшим, но все говорят наоборот, основываясь только на статистике. Хотя я никогда раньше не забивал два мяча за матч при двух результативных передачах», - сказал Фернандеш.

Матч «Рома» – «Манчестер Юнайтед» состоится 6 мая, начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Англии завершилась победой красных дьяволов со счетом 6:2.