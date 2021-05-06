ВИДЕО. Реакция Тухеля на выход Челси в финал Лиги чемпионов

Новое интересное видео от ютуб-канала Sport.ua

  • 06.05.2021 08:28
  • 1848 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Реакция Тухеля на выход Челси в финал Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Вашему вниманию запись пресс-конференции главного тренера лондонского «Челси» Томаса Тухеля после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:0). Эта победа вывела английский клуб в финал турнира.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 06.05.2021 09:48
    0
    А есть фото реакции хозяев ПСЖ?
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 06.05.2021 09:48
    0
    А есть фото реакции хозяев ПСЖ?
    Ссылка
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