ВИДЕО. Реакция Тухеля на выход Челси в финал Лиги чемпионов

Вашему вниманию запись пресс-конференции главного тренера лондонского «Челси» Томаса Тухеля после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:0). Эта победа вывела английский клуб в финал турнира.
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Источник — Sport.ua
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