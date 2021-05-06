Челси трижды выходил в финал ЛЧ после смены тренера по ходу сезона

Перемены идут на пользу «пенсионерам»

  • 06.05.2021 07:57
  • 391 просмотр
  • 1 комментарий
Челси трижды выходил в финал ЛЧ после смены тренера по ходу сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Лондонский «Челси» третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. Это произошло после того, как «пенсионеры» разобрались с мадридским «Реалом» (1:1, 2:0).

Ранее «Челси» также доходил до финалов в сезонах 2007/08 и 2011/12. Причем во всех трех случаях лондонская команда меняла главного тренера по ходу сезона.

В сезоне 2007/08 руководство клуба уволило Жозе Моуриньо, а вместо него назначило Авраама Гранта, а в 2011/12 Виллаш-Боаша заменил на тренерском мостике Роберта Ди Маттео и привел «Челси» к победе в турнире.

В этом сезоне нынешний главный тренер Томас Тухель продолжает дело Фрэнка Лэмпарда. В финале «Челси» сыграет против «Манчестер Сити».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 06.05.2021 08:06
    -1
    Украино, топим за МанСити и нашего Зинченко! Абрамовича с его Челси и путена двойника на большой цугундер пусть натянут. Кремлядям покойный сон и отпевание во имя силы бесовской.
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