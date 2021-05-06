Челси трижды выходил в финал ЛЧ после смены тренера по ходу сезона

Лондонский «Челси» третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. Это произошло после того, как «пенсионеры» разобрались с мадридским «Реалом» (1:1, 2:0).

Ранее «Челси» также доходил до финалов в сезонах 2007/08 и 2011/12. Причем во всех трех случаях лондонская команда меняла главного тренера по ходу сезона.

В сезоне 2007/08 руководство клуба уволило Жозе Моуриньо, а вместо него назначило Авраама Гранта, а в 2011/12 Виллаш-Боаша заменил на тренерском мостике Роберта Ди Маттео и привел «Челси» к победе в турнире.

В этом сезоне нынешний главный тренер Томас Тухель продолжает дело Фрэнка Лэмпарда. В финале «Челси» сыграет против «Манчестер Сити».