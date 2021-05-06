СУЛЬШЕР: «Футболисты должны уметь играть на высоком уровне по 50 матчей»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против итальянской «Ромы».

«У нас отличные специалисты, отвечающие за физическую подготовку игроков. С момента моего прихода уделяли этому аспекту большое внимание, привлекли новый персонал. МЮ, сражающийся за титулы, должен иметь в своем составе футболистов, которые способны играть на высоком уровне по 50 матчей за сезон.

Многое зависит от образа жизни и работы на тренировках. И, конечно, даже если у футболиста нет игровой практики, он должен быть в полном порядке», - сказал Сульшер.

Матч «Рома» – «Манчестер Юнайтед» состоится 6 мая, начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Англии завершилась победой красных дьяволов со счетом 6:2.