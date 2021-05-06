Паулу ФОНСЕКА: «Выиграть 4:0? Нет ничего невозможного»

Наставник «Ромы» – о шансах добыть путевку в финал Лиги Европы

  • 06.05.2021 07:17
  • 1196 просмотров
  • 2 комментария
Паулу ФОНСЕКА: «Выиграть 4:0? Нет ничего невозможного»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».

«В сравнении с нами соперник будет определенно более свежим. Кроме того,  у него имеется преимущество по итогам первого матча. Поэтому МЮ может чувствовать себя более спокойно. Впрочем, мы хотим победить и намерены биться до конца. 

Нужно оставаться реалистами. Конечно же, выиграть со счетом 4:0 - это сложнейшая задача. Однако я видел в футболе очень многое. Нет ничего невозможного», - сказал Фонсека.

Матч «Рома» – «Манчестер Юнайтед» состоится 6 мая, начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Англии завершилась победой красных дьяволов со счетом 6:2.

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Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 06.05.2021 07:55
    0
    Понятно, что низя сказать, что мы уже фсе! Фонсека играет роль. Типа, А хуле, а вдруг?
    Ссылка
    Руслан Улич
    online
      Руслан Улич, 06.05.2021 07:30
    0
    Пане Фронсека,а що ж Ви ще можете сказати ,щоб потішити журналістів,Манчестер Юнайтед Ви не пройдете,це Вам не підсилу,з одним Джеко,кашу не зварите, і лазарет Роми це об'єктивна причина+це Ваших100%
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 06.05.2021 07:55
    0
    Понятно, что низя сказать, что мы уже фсе! Фонсека играет роль. Типа, А хуле, а вдруг?
    Ссылка
    Руслан Улич
    online
      Руслан Улич, 06.05.2021 07:30
    0
    Пане Фронсека,а що ж Ви ще можете сказати ,щоб потішити журналістів,Манчестер Юнайтед Ви не пройдете,це Вам не підсилу,з одним Джеко,кашу не зварите, і лазарет Роми це об'єктивна причина+це Ваших100%
    Ссылка
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