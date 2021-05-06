Паулу ФОНСЕКА: «Выиграть 4:0? Нет ничего невозможного»

Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».

«В сравнении с нами соперник будет определенно более свежим. Кроме того, у него имеется преимущество по итогам первого матча. Поэтому МЮ может чувствовать себя более спокойно. Впрочем, мы хотим победить и намерены биться до конца.

Нужно оставаться реалистами. Конечно же, выиграть со счетом 4:0 - это сложнейшая задача. Однако я видел в футболе очень многое. Нет ничего невозможного», - сказал Фонсека.

Матч «Рома» – «Манчестер Юнайтед» состоится 6 мая, начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Англии завершилась победой красных дьяволов со счетом 6:2.