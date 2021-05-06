Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Челси бился знатно»

31-летний испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта подвел итоги победы над мадридским «Реалом» (2:0) в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов. «Челси» вышел в финал турнира.

«Мы сыграли блестяще и могли забивать еще и еще. Ставили перед собой задачу не пропустить, а это непросто, учитывая то, какие силы собраны у «Реала» в атаке. Во втором тайме мы уже были заметно сильнее соперника. Создавали моменты, но приходилось и потерпеть. Бились мы знатно.

Нужно сделать еще один шаг - конечно, мы хотим победить. У нас фантастическая команда и тренерский штаб. Все усердно работают на тренировках, создают атмосферу сплоченности, борются за каждый мяч. Круто, что у нас настолько сильный коллектив. Нам есть за что бороться в будущем», — считает Аспиликуэта.