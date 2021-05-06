ФОТО. Тухель победил Зидана! Как Челси вчистую переиграл Реал

В ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» дома обыграл мадридский «Реал» со счетом 2:0, что позволило ему выйти в финал турнира. Первый поединок между этими командами завершился ничьей 1:1.
Таким образом, главный тренер «Челси» Томас Тухель переиграл наставника «Реала» Зинедина Зидана.
Смотрите фотогалерею матча «Челси» — «Реал»
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.