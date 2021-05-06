Мэйсон МАУНТ: «Челси должен был забить Реалу пять голов»

Игрок лондонской команды поделился впечатлениями о победе над мадридским клубом (2:0)

  • 06.05.2021 04:30
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Мэйсон МАУНТ: «Челси должен был забить Реалу пять голов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист «Челси» Мэйсон Маунт подвел итоги победы над «Реалом» (2:0) во втором поединке 1/2 финала Лиги чемпионов. Победа позволила «Челси» выйти в финал турнира.

«Мы должны были забить сегодня голов пять или около того. Хорошо, что в итоге забили второй в концовке. Думаю, все понимали, насколько этот гол важен для нас. Впереди еще один матч в турнире, а на каждый матч мы выходим, чтобы победить. Пока у меня в коллекции нет больших трофеев, но надеюсь, что скоро мы это исправим. Нас ждет невероятный поединок.

Сегодня мы показали блестящую игру в очень, очень сложном матче. Мы понимаем, кто нам противостоял. «Реал» собирался приехать и биться до самого конца», — отметил Маунт.

Маунт сделал счет 2:0 в пользу «Челси» на 85-й минуте встречи.

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Источник — УЕФА

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