Манчестер Сити — Челси: «Увидимся в финале Лиги чемпионов!»

«Манчестер Сити» поздравил лондонский «Челси» с выходом в финал Лиги чемпионов.
«Увидимся в финале Лиги чемпионов, «Челси», — написал официальный Instagram «горожан».
В 1/2 финала Лиги чемпионов «Челси» одолел мадридский «Реал» — 1:1 в гостях и 2:0 дома. «Манчестер Сити», в свою очередь, дважды взял верх над парижским ПСЖ — 2:1, 2:0.
Финал Лиги чемпионов сезона 2020/2021 состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.
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Источник — ФК Манчестер Сити
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