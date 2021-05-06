Винисиус ЖУНИОР: «Поражение от Челси трудно принять»

Футболист «Реала» разочарован итогами противостояния с лондонским клубом в 1/2 финала Лиги чемпионов

  • 06.05.2021 03:10
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Винисиус ЖУНИОР: «Поражение от Челси трудно принять»
© Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал поражение от лондонского «Челси» (0:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, которое стоило «сливочным» места в финале турнира.

«Мы играли с очень хорошей командой и выложились по полной. Уверен, что в следующем году мы вернемся и сыграем в финале. Это поражение трудно принять — за последние несколько лет мы выиграли все, что можно, но на каком-то этапе приходится проигрывать. Надо усердно работать и постараться реабилитироваться за эту неудачу», — считает Винисиус.

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Источник — УЕФА

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