Винисиус ЖУНИОР: «Поражение от Челси трудно принять»

20-летний полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал поражение от лондонского «Челси» (0:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, которое стоило «сливочным» места в финале турнира.

«Мы играли с очень хорошей командой и выложились по полной. Уверен, что в следующем году мы вернемся и сыграем в финале. Это поражение трудно принять — за последние несколько лет мы выиграли все, что можно, но на каком-то этапе приходится проигрывать. Надо усердно работать и постараться реабилитироваться за эту неудачу», — считает Винисиус.