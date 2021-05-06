Заря сдала тесты на коронавирус

Все результаты — отрицательные

  • 06.05.2021 02:22
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Заря сдала тесты на коронавирус
© ФК Заря Луганск

Регулярно все команды Премьер-лиги проходят обязательное медицинское тестирование на коронавирус.

Вся команда луганской «Зари» прошла данное тестирование. Все результаты тестов отрицательные.

В поединке 25-го тура УПЛ «Заря» на выезде обыграла «Днепр-1» со счетом 1:0, обеспечив себе бронзовые медали чемпионата Украины.

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Источник — ФК Заря

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