Заря сдала тесты на коронавирус

Регулярно все команды Премьер-лиги проходят обязательное медицинское тестирование на коронавирус.
Вся команда луганской «Зари» прошла данное тестирование. Все результаты тестов отрицательные.
В поединке 25-го тура УПЛ «Заря» на выезде обыграла «Днепр-1» со счетом 1:0, обеспечив себе бронзовые медали чемпионата Украины.
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Источник — ФК Заря
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