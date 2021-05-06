Тимо ВЕРНЕР: «Казалось, что проходят часы. Это был непростой гол»

Нападающий «Челси» поделился впечатлениями о победе над «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:0)

  • 06.05.2021 02:09
  • 124 просмотра
  • 1 комментарий
Тимо ВЕРНЕР: «Казалось, что проходят часы. Это был непростой гол»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий форвард «Челси» Тимо Вернер прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, которая позволила «синим» выйти в финал турнира.

«То, что нам удалось сделать сегодня — невероятно. Мы не так много владели мячом, но контролировали игру, темп и в целом отлично сыграли против команды, у которой игроки мирового класса на каждой позиции. У нас молодая команда, но не глупая — мы не совершаем простых ошибок. Сегодня мы были очень, очень хороши.

Я долго ждал, пока мяч опустится [после соприкосновения с перекладиной]. Мне казалось, что проходят часы — это был непростой гол для меня. Можно сказать, что мы могли убить интригу раньше, но играть против «Реала» нелегко, так что мы все равно молодцы.

Знаю, что тренеры любят оставлять игроков в гостиницах накануне матчей. Так они могут внимательно следить за всеми вокруг себя. Для нас, игроков, лучше оставаться дома, со своими семьями, и спать в своих кроватях. Это работало в последних матчах, это сработало и сейчас. Здорово, что тренер позволил нам остаться дома», — считает Вернер.

Вернер открыл счет на 28-й минуте поединка с «Реалом».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    georgiysugcu
    online
      georgiysugcu, 06.05.2021 03:12
    0
    ВниMание открыт доcтуп к базе дaвaлoK сeти, там мopе дeвOK кoторыe любят сeKC и дaют без дeHeг и pа3гoвopoв, пользуйcя пoка беCплaтнo ----- https://omnom.link/s/baza
    Ссылка
    georgiysugcu
    online
      georgiysugcu, 06.05.2021 03:12
    0
    ВниMание открыт доcтуп к базе дaвaлoK сeти, там мopе дeвOK кoторыe любят сeKC и дaют без дeHeг и pа3гoвopoв, пользуйcя пoка беCплaтнo ----- https://omnom.link/s/baza
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности