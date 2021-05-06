Артем ФРАНКОВ: «В одну калитку. Загоняли старичье»

Специалист прокомментировал победу «Челси» над «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов (2:0)

  • 06.05.2021 01:26
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Артем ФРАНКОВ: «В одну калитку. Загоняли старичье»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о победе «Челси» над мадридским «Реалом» (2:0) в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов, что позволило «синим» выйти в финал турнира. Первый матч между командами завершился ничьей 1:1.

«В одну калитку. Загоняли старичье. И пусть еще кто-то вякнет насчет немецких новичков! Ну а Канте — просто бог», — лаконично написал Франков.

В финале Лиги чемпионов «Челси» встретится с «Манчестер Сити».

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Источник — Telegram

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