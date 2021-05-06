Зинедин ЗИДАН: «Мы старались и сражались, но Челси победил заслуженно»

Главный тренер «Реала» подвел итоги поражения от лондонского клуба в 1/2 финала Лиги чемпионов

  • 06.05.2021 01:12
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Зинедин ЗИДАН: «Мы старались и сражались, но Челси победил заслуженно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов от лондонского «Челси» (0:2), которое стоило «сливочным» места в финале турнира.

«Надо признать, что соперник заслужил победу. Мы старались и сражались, но они заслуженно победили и вышли в финал. Футболисты, которые сегодня вышли на поле, были готовы играть. Я горжусь своими парнями: мы старались и остановились в шаге от финала! «Челси» провел отличный матч, и мы должны их похвалить.

Конечно, мы не довольны. Когда проигрываешь полуфинал, нельзя радоваться, это нормально. Это поражение трудно принять, но уже завтра мы вернемся на поле, чтобы продолжить тренировки для достижения новых целей.

Мы должны были лучше сыграть в атаке. Мы не создали ни одного стопроцентного момента. У «Челси» было несколько таких шансов. Но я все равно горжусь парнями. Сейчас отдохнем и будем думать о национальном чемпионате», — отметил Зидан.

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Источник — УЕФА

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