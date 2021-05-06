Денис Гармаш вошел в динамовский «Клуб 300»

Матч с «Мариуполем» (0:0) стал 300-м в динамовской карьере Дениса Гармаша. Он стал 22-м игроком киевлян за всю историю, в том числе 9-м - за годы независимости, достигшим этого рубежа. 195 раз Денис выходил на поле в рядах бело-синих в чемпионатах Украины, 73 - в еврокубках, 26 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины.
К слову, юбилейной игра с мариупольцами стала и для еще двух футболистов «Динамо». Виталий Буяльский провел 250-й матч в карьере на клубном уровне (ЧУ - 166, КУ - 20, СК - 5, ЕК - 59), а Александр Тымчик - 100-й (ЧУ - 80, КУ - 9, СК - 1, ЕК - 10).
Игроки, проведшие 300 официальных матчей за «Динамо»
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧС
|
КС
|
СС
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2017
|
-
|
-
|
-
|
426
|
58
|
9
|
143
|
636
|
2.
|
Олег БЛОХИН
|
1969-1987
|
432
|
67
|
3
|
-
|
-
|
-
|
79
|
581
|
3.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
-
|
-
|
-
|
296
|
43
|
6
|
98
|
443
|
4.
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
1979-1992
|
333
|
45
|
2
|
14
|
2
|
-
|
43
|
439
|
5.
|
Леонид БУРЯК
|
1973-1984
|
304
|
52
|
2
|
-
|
-
|
-
|
51
|
409
|
6.
|
Владимир ВЕРЕМЕЕВ
|
1968-1982
|
310
|
45
|
2
|
-
|
-
|
-
|
44
|
401
|
7.
|
Владимир МУНТЯН
|
1965-1977
|
302
|
34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35
|
371
|
8.
|
Владимир БЕССОНОВ
|
1976-1990
|
278
|
48
|
3
|
-
|
-
|
-
|
39
|
368
|
9.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
-
|
-
|
-
|
242
|
44
|
2
|
72
|
360
|
10.
|
Владислав ВАЩУК
|
1993-2007
|
-
|
-
|
-
|
254
|
41
|
-
|
62
|
357
|
11.
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
1989-1999
|
67
|
11
|
-
|
186
|
32
|
-
|
52
|
348
|
12.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1996-2007
|
-
|
-
|
-
|
224
|
45
|
3
|
73
|
345
|
13.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2017
|
-
|
-
|
-
|
228
|
27
|
6
|
80
|
341
|
14.
|
Василий ТУРЯНЧИК
|
1959-1969
|
308
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
338
|
15.
|
Виктор СЕРЕБРЯНИКОВ
|
1959-1971
|
299
|
21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
334
|
16.
|
Вадим СОСНИХИН
|
1962-1973
|
291
|
23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
332
|
17.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
-
|
-
|
-
|
215
|
36
|
4
|
73
|
328
|
18.
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
1998-2011
|
-
|
-
|
-
|
228
|
33
|
2
|
63
|
326
|
19.
|
Евгений РУДАКОВ
|
1964-1977
|
258
|
28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
39
|
325
|
20.
|
Сергей БАЛТАЧА
|
1978-1988
|
245
|
38
|
2
|
-
|
-
|
-
|
39
|
324
|
21.
|
Андрей БАЛЬ
|
1981-1990
|
240
|
31
|
2
|
-
|
-
|
-
|
34
|
307
|
22.
|
Денис ГАРМАШ
|
2007-2021
|
-
|
-
|
-
|
195
|
26
|
6
|
73
|
300
ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СС - Суперкубок СССР (Кубок сезона); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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