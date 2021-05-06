Денис Гармаш вошел в динамовский «Клуб 300»

Гармаш стал 9-м игроком, проведшим 300 матчей в рядах киевлян за годы независимости

  • 06.05.2021 00:04
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Денис Гармаш вошел в динамовский «Клуб 300»
© ФК Динамо

Матч с «Мариуполем» (0:0) стал 300-м в динамовской карьере Дениса Гармаша. Он стал 22-м игроком киевлян за всю историю, в том числе 9-м - за годы независимости, достигшим этого рубежа. 195 раз Денис выходил на поле в рядах бело-синих в чемпионатах Украины, 73 - в еврокубках, 26 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины.

К слову, юбилейной игра с мариупольцами стала и для еще двух футболистов «Динамо». Виталий Буяльский провел 250-й матч в карьере на клубном уровне (ЧУ - 166, КУ - 20, СК - 5, ЕК - 59), а Александр Тымчик - 100-й (ЧУ - 80, КУ - 9, СК - 1, ЕК - 10).

Игроки, проведшие 300 официальных матчей за «Динамо»

 

Игрок

Годы

ЧС

КС

СС

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2017

-

-

-

426

58

9

143

636

2.

Олег БЛОХИН

1969-1987

432

67

3

-

-

-

79

581

3.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

-

-

-

296

43

6

98

443

4.

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

1979-1992

333

45

2

14

2

-

43

439

5.

Леонид БУРЯК

1973-1984

304

52

2

-

-

-

51

409

6.

Владимир ВЕРЕМЕЕВ

1968-1982

310

45

2

-

-

-

44

401

7.

Владимир МУНТЯН

1965-1977

302

34

-

-

-

-

35

371

8.

Владимир БЕССОНОВ

1976-1990

278

48

3

-

-

-

39

368

9.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

-

-

-

242

44

2

72

360

10.

Владислав ВАЩУК

1993-2007

-

-

-

254

41

-

62

357

11.

Олег ЛУЖНЫЙ

1989-1999

67

11

-

186

32

-

52

348

12.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2007

-

-

-

224

45

3

73

345

13.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2017

-

-

-

228

27

6

80

341

14.

Василий ТУРЯНЧИК

1959-1969

308

20

-

-

-

-

10

338

15.

Виктор СЕРЕБРЯНИКОВ

1959-1971

299

21

-

-

-

-

14

334

16.

Вадим СОСНИХИН

1962-1973

291

23

-

-

-

-

18

332

17.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

-

-

-

215

36

4

73

328

18.

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

1998-2011

-

-

-

228

33

2

63

326

19.

Евгений РУДАКОВ

1964-1977

258

28

-

-

-

-

39

325

20.

Сергей БАЛТАЧА

1978-1988

245

38

2

-

-

-

39

324

21.

Андрей БАЛЬ

1981-1990

240

31

2

-

-

-

34

307

22.

Денис ГАРМАШ

2007-2021

-

-

-

195

26

6

73

300

ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СС - Суперкубок СССР (Кубок сезона); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 06.05.2021 00:29
    -1
    300? … у тракториста
    Можете минусовать, но я не смог удержаться
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