Денис Гармаш вошел в динамовский «Клуб 300»

Матч с «Мариуполем» (0:0) стал 300-м в динамовской карьере Дениса Гармаша. Он стал 22-м игроком киевлян за всю историю, в том числе 9-м - за годы независимости, достигшим этого рубежа. 195 раз Денис выходил на поле в рядах бело-синих в чемпионатах Украины, 73 - в еврокубках, 26 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины.

К слову, юбилейной игра с мариупольцами стала и для еще двух футболистов «Динамо». Виталий Буяльский провел 250-й матч в карьере на клубном уровне (ЧУ - 166, КУ - 20, СК - 5, ЕК - 59), а Александр Тымчик - 100-й (ЧУ - 80, КУ - 9, СК - 1, ЕК - 10).

Игроки, проведшие 300 официальных матчей за «Динамо»

Игрок Годы ЧС КС СС ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2017 - - - 426 58 9 143 636 2. Олег БЛОХИН 1969-1987 432 67 3 - - - 79 581 3. Олег ГУСЕВ 2003-2018 - - - 296 43 6 98 443 4. Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 1979-1992 333 45 2 14 2 - 43 439 5. Леонид БУРЯК 1973-1984 304 52 2 - - - 51 409 6. Владимир ВЕРЕМЕЕВ 1968-1982 310 45 2 - - - 44 401 7. Владимир МУНТЯН 1965-1977 302 34 - - - - 35 371 8. Владимир БЕССОНОВ 1976-1990 278 48 3 - - - 39 368 9. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 - - - 242 44 2 72 360 10. Владислав ВАЩУК 1993-2007 - - - 254 41 - 62 357 11. Олег ЛУЖНЫЙ 1989-1999 67 11 - 186 32 - 52 348 12. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1996-2007 - - - 224 45 3 73 345 13. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2017 - - - 228 27 6 80 341 14. Василий ТУРЯНЧИК 1959-1969 308 20 - - - - 10 338 15. Виктор СЕРЕБРЯНИКОВ 1959-1971 299 21 - - - - 14 334 16. Вадим СОСНИХИН 1962-1973 291 23 - - - - 18 332 17. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 - - - 215 36 4 73 328 18. Андрей НЕСМАЧНЫЙ 1998-2011 - - - 228 33 2 63 326 19. Евгений РУДАКОВ 1964-1977 258 28 - - - - 39 325 20. Сергей БАЛТАЧА 1978-1988 245 38 2 - - - 39 324 21. Андрей БАЛЬ 1981-1990 240 31 2 - - - 34 307 22. Денис ГАРМАШ 2007-2021 - - - 195 26 6 73 300

ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СС - Суперкубок СССР (Кубок сезона); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.