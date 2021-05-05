Бойко вошел в десятку самых возрастных игроков Динамо в чемпионатах Украины

В матче с «Мариуполем» (0:0) место в воротах «Динамо» впервые в УПЛ-2020/21 занял 33-летний Денис Бойко. Он стал 9-м игроком киевлян, выступавшим в этом возрасте в чемпионатах Украины, в том числе 3-м после Александра Шовковского и Тараса Луценко среди вратарей.
К слову, за все время в «30+» за динамовцев в УПЛ сыграли 35 футболистов, в том числе трое в нынешнем сезоне - Денис Бойко, 31-летний Денис Гармаш и на год его младший Сергей Сидорчук.
Самые возрастные игроки «Динамо» в чемпионатах Украины
|
Возраст*
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
41 год 259 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
18.09.2016
|
Заря (д)
|
0:1
|
36 лет 196 дней
|
Руслан РОТАНЬ
|
13.05.2018
|
Заря (г)
|
1:0
|
35 лет 224 дня
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
10.05.2012
|
Таврия (д)
|
1:1
|
35 лет 25 дней
|
Олег ГУСЕВ
|
20.05.2018
|
Шахтер (д)
|
2:1
|
34 года 308 дней
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
01.12.2007
|
Черноморец (д)
|
5:2
|
34 года 106 дней
|
Тарас ЛУЦЕНКО
|
17.05.2008
|
Металлист (г)
|
2:2
|
33 года 277 дней
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
22.11.1992
|
Черноморец (г)
|
1:1
|
33 года 181 день
|
Сергей РЕБРОВ
|
01.12.2007
|
Черноморец (д)
|
5:2
|
33 года 96 дней
|
Денис БОЙКО
|
05.05.2021
|
Мариуполь (д)
|
0:0
|
32 года 333 дня
|
Владислав ВАЩУК
|
01.12.2007
|
Черноморец (д)
|
5:2
* на день последнего матча.
Источник — Sport.ua
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