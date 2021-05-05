Бойко вошел в десятку самых возрастных игроков Динамо в чемпионатах Украины

В матче с «Мариуполем» (0:0) место в воротах «Динамо» впервые в УПЛ-2020/21 занял 33-летний Денис Бойко. Он стал 9-м игроком киевлян, выступавшим в этом возрасте в чемпионатах Украины, в том числе 3-м после Александра Шовковского и Тараса Луценко среди вратарей.

К слову, за все время в «30+» за динамовцев в УПЛ сыграли 35 футболистов, в том числе трое в нынешнем сезоне - Денис Бойко, 31-летний Денис Гармаш и на год его младший Сергей Сидорчук.

Самые возрастные игроки «Динамо» в чемпионатах Украины

Возраст* Игрок Дата Соперник Счет 41 год 259 дней Александр ШОВКОВСКИЙ 18.09.2016 Заря (д) 0:1 36 лет 196 дней Руслан РОТАНЬ 13.05.2018 Заря (г) 1:0 35 лет 224 дня Андрей ШЕВЧЕНКО 10.05.2012 Таврия (д) 1:1 35 лет 25 дней Олег ГУСЕВ 20.05.2018 Шахтер (д) 2:1 34 года 308 дней Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 01.12.2007 Черноморец (д) 5:2 34 года 106 дней Тарас ЛУЦЕНКО 17.05.2008 Металлист (г) 2:2 33 года 277 дней Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 22.11.1992 Черноморец (г) 1:1 33 года 181 день Сергей РЕБРОВ 01.12.2007 Черноморец (д) 5:2 33 года 96 дней Денис БОЙКО 05.05.2021 Мариуполь (д) 0:0 32 года 333 дня Владислав ВАЩУК 01.12.2007 Черноморец (д) 5:2

* на день последнего матча.