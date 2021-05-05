Бойко вошел в десятку самых возрастных игроков Динамо в чемпионатах Украины

Свой первый матч в УПЛ в этом сезоне голкипер киевлян провел в 33 года 96 дней

  • 05.05.2021 23:50
  • 672 просмотра
  • 0 комментариев
Бойко вошел в десятку самых возрастных игроков Динамо в чемпионатах Украины
© ФК Мариуполь. Денис Бойко

В матче с «Мариуполем» (0:0) место в воротах «Динамо» впервые в УПЛ-2020/21 занял 33-летний Денис Бойко. Он стал 9-м игроком киевлян, выступавшим в этом возрасте в чемпионатах Украины, в том числе 3-м после Александра Шовковского и Тараса Луценко среди вратарей.

К слову, за все время в «30+» за динамовцев в УПЛ сыграли 35 футболистов, в том числе трое в нынешнем сезоне - Денис Бойко, 31-летний Денис Гармаш и на год его младший Сергей Сидорчук.

Самые возрастные игроки «Динамо» в чемпионатах Украины

Возраст*

Игрок

Дата

Соперник

Счет

41 год 259 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

18.09.2016

Заря (д)

0:1

36 лет 196 дней

Руслан РОТАНЬ

13.05.2018

Заря (г)

1:0

35 лет 224 дня

Андрей ШЕВЧЕНКО

10.05.2012

Таврия (д)

1:1

35 лет 25 дней

Олег ГУСЕВ

20.05.2018

Шахтер (д)

2:1

34 года 308 дней

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

01.12.2007

Черноморец (д)

5:2

34 года 106 дней

Тарас ЛУЦЕНКО

17.05.2008

Металлист (г)

2:2

33 года 277 дней

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

22.11.1992

Черноморец (г)

1:1

33 года 181 день

Сергей РЕБРОВ

01.12.2007

Черноморец (д)

5:2

33 года 96 дней

Денис БОЙКО

05.05.2021

Мариуполь (д)

0:0

32 года 333 дня

Владислав ВАЩУК

01.12.2007

Черноморец (д)

5:2

* на день последнего матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности