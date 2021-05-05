ВИДЕО. Маунт похоронил надежды Реала на финал Лиги чемпионов

5 мая в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Челси» принимает «Реал» (первая игра – 1:1).
В конце игры Маунт похоронил надежды «Реала» на финал Лиги чемпионов.
ГОЛ! 2:0. Мэйсон Маунт, 85 мин.
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Источник — Sport.ua
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