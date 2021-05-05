Томаш Кендзера провел 100-й матч в чемпионатах Украины

Матч против «Мариуполя» (0:0) оказался 100-м для Томаша Кендзеры в чемпионатах Украины. Он стал третьим легионером из Польши после Мариуша Левандовски и Северина Ганцарчика, достигшим этого рубежа.
Дебютировав в УПЛ 29 июля 2017 года в домашнем поединке «Динамо» с «Карпатами» (5:0), Кендзера пропустил по тем или иным причинам только 18 игр за четыре сезона выступления в элитном украинском дивизионе. При этом в 95 встречах Томаш выходил на поле в стартовом составе киевлян и лишь в 5 - на замену.
Польские легионеры, проведшие наибольшее количество матчей в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Годы
|
Матчи
|
1.
|
Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ
|
Шахтер (174), Севастополь (41)
|
2001-2013
|
215
|
2.
|
Северин ГАНЦАРЧИК
|
Арсенал (18), Волынь (19), Металлист (85)
|
2003-2009
|
122
|
3.
|
Томаш КЕНДЗЕРА
|
Динамо
|
2017-2021
|
100
|
4.
|
Мацей НАЛЕПА
|
Карпаты (72), Харьков (8)
|
2002-2009
|
80
|
5.
|
Мацей КОВАЛЬЧИК
|
Арсенал
|
2002-2006
|
71
|
6.
|
Павел ХАЙДУЧЕК
|
Таврия (37), Металлург З (13)
|
2008-2010
|
50
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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