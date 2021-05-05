Томаш Кендзера провел 100-й матч в чемпионатах Украины

26-летний защитник киевлян стал третьим польским «сотником» в УПЛ

  • 05.05.2021 23:41
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Томаш Кендзера провел 100-й матч в чемпионатах Украины
© ФК Динамо

Матч против «Мариуполя» (0:0) оказался 100-м для Томаша Кендзеры в чемпионатах Украины. Он стал третьим легионером из Польши после Мариуша Левандовски и Северина Ганцарчика, достигшим этого рубежа.

Дебютировав в УПЛ 29 июля 2017 года в домашнем поединке «Динамо» с «Карпатами» (5:0), Кендзера пропустил по тем или иным причинам только 18 игр за четыре сезона выступления в элитном украинском дивизионе. При этом в 95 встречах Томаш выходил на поле в стартовом составе киевлян и лишь в 5 - на замену.

Польские легионеры, проведшие наибольшее количество матчей в чемпионатах Украины

 

Игрок

Клубы

Годы

Матчи

1.

Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ

Шахтер (174), Севастополь (41)

2001-2013

215

2.

Северин ГАНЦАРЧИК

Арсенал (18), Волынь (19), Металлист (85)

2003-2009

122

3.

Томаш КЕНДЗЕРА

Динамо

2017-2021

100

4.

Мацей НАЛЕПА

Карпаты (72), Харьков (8)

2002-2009

80

5.

Мацей КОВАЛЬЧИК

Арсенал

2002-2006

71

6.

Павел ХАЙДУЧЕК

Таврия (37), Металлург З (13)

2008-2010

50

 

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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