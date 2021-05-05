Томаш Кендзера провел 100-й матч в чемпионатах Украины

Матч против «Мариуполя» (0:0) оказался 100-м для Томаша Кендзеры в чемпионатах Украины. Он стал третьим легионером из Польши после Мариуша Левандовски и Северина Ганцарчика, достигшим этого рубежа.

Дебютировав в УПЛ 29 июля 2017 года в домашнем поединке «Динамо» с «Карпатами» (5:0), Кендзера пропустил по тем или иным причинам только 18 игр за четыре сезона выступления в элитном украинском дивизионе. При этом в 95 встречах Томаш выходил на поле в стартовом составе киевлян и лишь в 5 - на замену.

Польские легионеры, проведшие наибольшее количество матчей в чемпионатах Украины