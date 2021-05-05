Кто заменит Яковенко? Назначен и.о. главного тренера Оболони

40-летний Валерий Иващенко назначен исполняющим обязанности тренера «Оболони» до завершения сезона.
Иващенко входил в тренерский штаб Павла Яковенко, который возглавлял «пивоваров» с октября 2020 года.
Ранее киевская «Оболонь» объявила об отставке главного тренера Павла Яковенко.
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Источник — ФК Оболонь
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