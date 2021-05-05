Денис ПОПОВ: «Игроки Динамо вышли расслабленные на поле, как не свои»

Игрок дал комментарий по итогам ничьи в матче УПЛ

  • 05.05.2021 23:31
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Денис ПОПОВ: «Игроки Динамо вышли расслабленные на поле, как не свои»
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Денис Попов прокомментировал ничью 0:0 в матче предпоследнего тура УПЛ против «Мариуполя».

«Вообще вышли расслабленные, первые минуты вышли как не свои. Тяжело было играть, поле непривычное, мяч ходит непонятно. Не только Бойко кричал, Сидорчук тоже, Луческу. Не бывает так, что все идет гладко. Конечно, в перерыве и Луческу, и мы были недовольны. Он говорил, что будет тяжело здесь».

«Не получилось забить быстрый гол, и соперник почувствовал, что может чего-то добиться. «Мариуполь» очень неплохо играл», - сказал Попов.

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Источник — ПроФутбол

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