В четверг, 6 мая, состоится матч двадцать пятого тура чемпионата Украины, в котором львовский «Рух» будет принимать донецкий «Олимпик».

Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

«Рух» – «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Олимпик».