В четверг, 6 мая, состоится матч двадцать пятого тура чемпионата Украины, в котором львовский «Рух» будет принимать донецкий «Олимпик».
Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:00.
«Рух» – «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Олимпик».
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Источник — Sport.ua
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