ВИДЕО. Вернер вывел Челси вперед, Реал под угрозой вылета

5 мая в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Челси» принимает «Реал» (первая игра – 1:1).
В первом тайме Тимо Вернер вывел «Челси» вперед, и теперь «Реал» под угрозой вылета.
ГОЛ! 1:0. Тимо Вернер, 28 мин.
Видеообзор первого тайма.
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Источник — Sport.ua
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